США, Европейский союз и G7 объявят о дальнейших экономических санкциях против России

Сегодня президент Байден и лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также Европейского союза объявят о новых экономических действиях, чтобы привлечь Путина к ответственности за его продолжающееся нападение на Украину и еще больше изолировать Россию от мировой финансовой системы.

Каждый партнер будет осуществлять действия, согласующиеся с их национальными процессами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Россию лишат статуса благоприятствования в торговле, она утратит преимущества участия в ВТО. Россия не сможет получить финансирование и кредиты от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, продолжится введение ограничений на экспорт ключевых товаров и технологий в Россию, а поддерживающий войну бизнес не получит доступ к новым долговым и акционерным инвестициям.

При этом , будут приняты меры по блокировке «цифровых активов» (криптовалют), что позволит ликвидировать лазейки по уклонению от санкций.

Кроме того, будет продолжена «кампания давления» на элиты РФ, олигархов, доверенных лиц президента Путина.

США, ЕС и G7 будут бороться с дезинформацией, исходящей из России.