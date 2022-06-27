Страны G7 хотят расширить санкции против РФ

Страны G7 намерены расширить санкции против России Федерации из ее вторжения в Украину, сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, "большая семерка" намерена принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок; еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к тем, что поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор; расширить санкции на сотни российских физических лиц и компаний; повысить пошлины на более чем 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 миллиарда долларов; ограничить участие России в мировой торговле, в частности, сократить доходы РФ от продажи золота.

Сообщается, что экспорт из США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%.

"Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.