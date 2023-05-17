G7 готовится усилить изоляцию России и ослабить ее способность вести войну

Страны-члены "Большой семерки" (G7) на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе, сделают конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию России и ослабить ее способность вести войну против Украины. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Он отметил, что "за последние 15 месяцев G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала российского диктатора Владимира Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру".

Кирби подчеркнул, что уровень солидарности стран "Большой семерки" сейчас даже крепче, чем в 2022 году.

"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и ослаблению ее способности вести жестокую войну", – добавил представитель администрации президента США.

Саммит G7 должен пройти в период 19-21 мая в японском городе Хиросима. Вопросы, связанные с реагированием международного сообщества на войну РФ против Украины, привлечения Москвы к ответственности, станут одними из главных на встрече.