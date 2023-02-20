Байден анонсировал новые санкции против России: кто попадет под удар

Президент США Джо Байден аносировал новые санкции против Российской Федерации уже на этой неделе.

"Позже на этой неделе мы объявим дополнительные санкции против элит и компаний, подпитывающих российскую военную машину. Цена, которую заплатила Украина, невероятно высока, а жертвы были слишком высоки. Мы скорбим вместе с семьями всех, потерявших родных в этой жесткой несправедливой войне. Мы знаем, что впереди будут тяжелые дни, недели и годы", - заявил американский лидер на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве по итогам переговоров.

Кроме того, он указал, что цель Кремля заключалась в том, чтобы стереть Украину с карт.

"Путинский завоевательный поход провалился. Российские войска потеряли половину территорий, ранее оккупированных. Молодые талантливые русские люди улетают из России, их десятки тысяч, и они не хотят возвращаться в Россию. Они улетают не только от российской военщины, они уезжают из России как таковой. Потому что они не видят будущего в их стране. Российская экономика теперь - захолустье, изолированное и борющееся за жизнь", - отметил Байден.

Кроме того, политик указал, что президент РФ Владимир Путин рассчитывал на то, что западные страны не будут поддерживать Киев.

"Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он рассчитывал, что мы не соберемся воедино. Он думал, что НАТО не станет поддерживать Украину. Он думал, что переживёт нас. Не думаю, что теперь он думает так же теперь. Бог знает, что он думает, но так уже не думает. Он просто провел плохую партию. И год спустя доказательство прямо в этой комнате: мы стоим вместе", - подытожил президент США.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл с секретным визитом в Киев. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших Героев Украины. При этом Байден анонсировал о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму в 500 миллионов долларов.

Вместе с президентом США в Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он встретился с главой ОПУ Андреем Ермаком.