США планируют новые санкции против РФ в сферах обороны и энергетики

Администрация США намерена принять новые санкции против РФ в сферах обороны, энергетики и финансов, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация президента Джо Байдена планирует задействовать новые механизмы экспортного контроля и очередной пакет санкций против России, направленные на ее ключевые отрасли", - отмечает агентство.

Меры будут направлены против обороны и энергетического сектора России, против финансовых институтов и нескольких физических лиц, заявили знакомые с вопросом люди на условиях анонимности.

Кроме того, один из источников заявил, что США и их союзники будут уделять внимание уже действующим ограничениям, чтобы помешать обходу санкций.

В Совете нацбезопасности США эту информацию пока не прокомментировали, отмечает Интерфакс.

Накануне главы МИД государств G7 по итогам встреч "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали заявление, согласно которому эти страны договорились сохранять санкции против России из-за Украины и усиливать санкционное давление на нее.