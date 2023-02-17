США и G7 готовят масштабный пакет санкций против России к 24 февраля

Соединенные Штаты вместе с партнерами по Группе семи готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить к годовщине вторжения РФ в Украину.

Об этом во время телефонного брифинга с журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый большой пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7. Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях, связанных, в частности, с ограничением потока технологий и оборудованием для российской оборонной промышленности и т.д.", - сказала Нуланд.

Кроме того, готовятся индивидуальные наказания для лиц, которые причастны или прилагают непосредственные усилия в поддержку войны против Украины.

Нуланд добавила, что санкции также могут быть объявлены против других стран, которые помогают РФ обходить введенные ранее ограничения различными способами. Речь идет, в частности, о схемах поставок в Россию из третьих стран ноутбуков, холодильников, другой бытовой техники с электронными компонентами, которые можно использовать для военной машины РФ.

"Мы собираемся также расширить наш экспортный контроль, чтобы охватить страны, которые помогают России. Мы публично говорили об Иране, КНДР, Китае. Но также есть другие страны, которые используются для обхода санкций", - добавила она.