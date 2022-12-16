США ввели санкции против Росбанка и Потанина, структур ВТБ

Министерство финансов США ввело блокирующие санкции против Росбанка и его совладельца, акционера "Интерроса" и "Норникеля" Владимира Потанина.

Компания "Норильский никель", крупным акционером которой является Потанин, под санкции не попала.

Одновременно санкции вводятся против первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также 29 российских губернаторов.

В санкционный список включены вторая жена Потанина Екатерина и дети от первого брака Иван и Анастасия.

Также США включили Росбанк в SDN List. Одновременно OFAC выдал традиционную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с Росбанком, срок ее действия - до 15 марта 2023 года.

Также Росбанк добавлен в лицензию, разрешающую операции с подсанкционными российскими банками для финансирования энергетики (действительна до 16 мая 2023 года).

Кроме того, OFAC включил в санкционный список ряд структур группы ВТБ (которые и раньше фактически подпадали под санкции по правилу "50+", но не были поименованы в SDN List напрямую - "ВТБ Девелопмент", "ВТБ Лизинг" и др.). Это упростит санкционный комплаенс, говорится в сообщении OFAC.