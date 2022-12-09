США ввели санкции против членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля

США ввели санкции против россиян за "фильтрационные пункты", пытки и похищение детей, а также против Центризбиркома в полном составе.

Санкции введены против всех 15 членов Центральной избирательной комиссии, включая Эллу Памфилову, как "политического подразделения, ведомства или инструмента" РФ. В сентябре 2022 года ЦИК участвовал в подготовке и проведении фиктивных "референдумов" о присоединении четырех областей Украины к России. Также отмечается, что все выборы, которые организовывались в самой России, сопровождались нарушениями и заслуживающими доверия обвинениями в том, что Кремль управлял их результатами.

Чиновники администрации президента РФ Олег Юрьевич Нестеров, Евгений Радионович Ким, Марина Константиновна Середа, Алексей Валентинович Муратов, как утверждается, играли руководящую роль в создании сети "фильтрационных пунктов" в оккупированной части Донецкой области Украины. Нестеров также координировал организацию фиктивного "референдума" о присоединении этой территории к РФ.

Очур-Суге Керимович Монгуш и Людмила Николаевна Зайцева подверглись санкциям по линии Госдепартамента. Они, как сообщается, причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданского населения Украины: Монгуш "участвовал в пытках", а Зайцева участвовала в похищениях и насильственном перемещении украинских детей в Россию.