Байден на год продлил самые первые санкции против России

Президент США Джо Байден в пятницу подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в апреле 2021 года из-за вмешательства России в американские выборы, и связанные с ним санкции.

Отмечается, что введенное в 2021 году чрезвычайное положение было призвано "противостоять необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации".

Среди конкретных мер называются в частности усилия, "направленные на подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзников и партнеров".

Также упоминаются злонамеренная кибердеятельность, использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, преследование диссидентов и журналистов, подрыв региональной безопасности, нарушение принципов международного права.

Напомним, 15 апреля 2021 года Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность. Также было ограничено сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ.

Это были первые санкции США, введенные против России во времена президентства Джо Байдена.