Блинкен: Применение ядерного оружия обернется катастрофой для Путина

Применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Путина и России, заявил госсекретарь США в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Германии.

"Вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", - сказал Блинкен.

Также госсекретарь США высказался по поводу ограничения цен на российскую нефть, установленного G7.

По его словам, эта мера необходима, во-первых, "для удовлетворения спроса". "А во-вторых, чтобы ограничить возможности президента Путина набивать свои карманы за счет доходов от продажи энергоносителей для подпитки и финансирования войны против Украины. Я считаю, что этот механизм поможет нам сделать именно это", - пояснил Блинкен.