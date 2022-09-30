Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

ISW назвал условия применения ядерного оружия Путиным

Путин возобновил свои попытки заставить Украину прекратить активные боевые действия, снова пригрозив применить тактическое ядерное оружие.

Скорее всего, он стремится напугать Запад, чтобы добиться от Украины договоренности о прекращении огня, которое он будет использовать для перевооружения, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем очередном анализе, передает BBC.

ISW не может предсказать, применит ли Путин ядерное оружие и если да, то когда. Его последние угрозы не являются принципиально новыми и не свидетельствуют о скорой подготовке к применению ядерного оружия. Пересечение противником установленных Путиным "красных линий" на Украине до сих пор не приводило к угрозе применения ядерного оружия.

Путин, скорее всего, применит ядерное оружие, если посчитает, что оно не повлечет за собой прямого военного вмешательства Запада с использованием обычных вооружений, и если, по его оценке, оно сыграет решающую роль в войне с Украиной, предполагает ISW.

Стремление Путина к переговорам указывает на то, что, по его оценке, он не может выиграть эту войну теми силами, которые у него есть, поэтому он должен заморозить конфликт на Украине, чтобы выиграть время для перегруппировки.

Неясно, какими индикаторами Путин будет руководствоваться, оценивая успех двух своих главных усилий по спасению ситуации в Украине, а именно: (1) восстановления собственных сил и (2) попытки сломить решимость Запада посредством экономического давления.

И в том, и в другом он, скорее всего. потерпит неудачу, но Путину может потребоваться больше времени, чтобы увидеть ее последствия, прежде чем принять решение о том, что делать дальше.

В лучшем случае Путин мог бы надеяться, что тактическая ядерная эскалация вызовет замораживание нынешних линий фронта. Это была бы удивительная авантюра, учитывая цену, которую он заплатит, если НАТО вмешается и нанесет ответ, заключает американский Институт изучения войны.

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