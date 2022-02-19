Путин провел стратегические ядерные военные учения

В России в субботу, 19 февраля, состоялись учения сил стратегического сдерживания под руководством Владимира Путина.

В них были задействованы "силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов" сообщается на сайте президента РФ. За ходом учений Путин наблюдал вместе с Лукашенко из ситуационного центра Кремля.

В рамках маневров, согласно официальным данным, были проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", корабли и подводные лодки обоих флотов выпустили по морским и наземным мишеням крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон".

Кроме того, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области проведен пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а из позиционного района космодрома "Плесецк" - пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка, передает DW.

Сообщается также, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура" а из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Карелия" по полигону "Кура" была выпущена баллистическая ракета "Синева".

Кремль заявил, что все пуски ракет прошли успешно: "Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики".