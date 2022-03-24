США разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия

Белый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное.

Так называемая "команда тигров", куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры, сообщает BBC со ссылкой на New York Times.

По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО - например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.

Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.

Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.

В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.

Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.

Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.