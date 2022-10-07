Байден оценил риск ядерного "армагеддона" как самый высокий со времен Карибского кризиса

Президент Джо Байден заявил в четверг, что оценивает риск ядерного "армагеддона" на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года, поскольку российские официальные лица рассуждают о возможности применения тактического ядерного оружия, пишет Ассошиэйтед пресс.

Выступая на мероприятии по сбору средств, организованном членами Демпартии США, Байден сказал, что достаточно хорошо знает российского президента Путина, чтобы утверждать, что тот "не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия".

"Мы не сталкивались с перспективой "армагеддона" со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", - добавил Байден и предположил, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку "его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

Официальные лица США в течение нескольких месяцев предупреждали о риске использования оружия массового уничтожения в Украине, поскольку Россия столкнулась с рядом стратегических неудач на поле боя, однако слова Байдена стали самыми резкими, когда-либо сделанными властями США на эту тему, считает Ассошиэйтед пресс.

Ранее на этой неделе официальные лица в США заявляли, что не видят никаких изменений в ядерных силах России, которые потребовали бы изменения состояния боевой готовности ядерных сил США, напоминает агентство. Во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне пока не видят признаков подготовки Россией ядерного удара, отмечает BBC.

"Мы очень серьезно относимся к вопросу ядерных вооружений и бряцания таким ядерным оружием, - говорила она. – Но при этом я хочу отметить, что мы пока не видели причин пересматривать нашу стратегическую ядерную позицию, равно как у нас нет никаких указаний на то, что Россия наверняка готовится применить ядерное оружие".