Путин допускает превентивный ядерный удар в военной доктрине РФ

Путин заявил, что допускает включение концепции превентивного ядерного удара в российскую военную доктрину.

"У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе - они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее", - сказал в пятницу на пресс-конференции в Киргизии.

"У нас же, в нашей стратегии, сформулирован ответно-встречный удар, здесь секретов-то нет никаких. Что такое ответно-встречный? То есть в ответ. Это когда наша система СПРН – система предупреждения о ракетном нападении – фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует – старты произошли, потом начинается ответ", - уточнил он.

По мнению Путина, надо "подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности".

"Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы - нет, то все-таки это нас заставляет задуматься над теми угрозами, которые нам создают такого рода идеями в сфере обороны других стран", - отметил он.