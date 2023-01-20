Глава МАГАТЭ отреагировал на «ядерные» заявления зампреда Совбеза РФ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных государств в конфликтах, заявил, что ядерное оружие не должно использоваться в войне в Украине.

"Кто-то сказал, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. И я считаю, что это правда, поэтому не выношу суждения о комментариях высокопоставленных чиновников любой страны. Один из способов избежать этого - убедиться, что нет ядерных аварий. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал он.

В четверг, 19 января, Медведев, комментируя высказывания политиков в Давосе о том, что "Россия должна проиграть в Украине", заявил, что "ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", что "должно быть очевидно любому западному политику". Он прямым текстом заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Гросси сообщил, что надеется на длительное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы оказать необходимую поддержку и найти институциональное решение произошедшей ситуации. Он отметил, что агентство "надеется на скорейшее мирное решение".

"Я наблюдаю за тем, что ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта, вы знаете, что на восточном фронте, становится горячее. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и срочно принять промежуточные меры для защиты ядерного объекта", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что обеспокоен тем, что создание охранной зоны вокруг Запорожской АЭС происходит "не так быстро, как ожидалось". Он подчеркнул, что важно поддержать эту инициативу, поэтому Гросси будет продолжать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.