Последнее обновление: 06.10.2022 19:15

Зеленский ждет от НАТО првентивных мер против России на случай ее намерения применить ядерное оружие

Зеленский ждет от НАТО упреждающего удара по России на случай ее намерения применить ядерное оружие

Выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО и все международное сообщество должно предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России, если она попытается применить ядерное оружие.

"Что должно сделать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия, - заявил Зеленский. - Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят, а не наоборот— ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!"

Зеленский подчеркнул, что если Российская Федерация применит ядерное оружие, мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что тот не призывал к использованию ядерного оружия.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", - отметил Никифоров.

Также в четверг Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой о дополнительных поставках вооружений.

Выступая перед участниками форум 40 наций в Праге, он заявил, что его страна должна отразить вторжение России, чтобы защитить свободу во всей Европе:

"Посмотрите, сейчас на поле боя в Украине - такая напряженная война, что абсолютное большинство государств просто не смогли бы ее вести. И именно поэтому эту войну надо выиграть сейчас - в Украине. Чтобы российский флот не мог перекрыть другие порты на Черном море, Средиземном море или любом другом море. Чтоб русские танки не наступали на Варшаву или опять на Прагу".

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