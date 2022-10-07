Crimea Bridge, The Origin или Happy Birthday, Mr. President

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал подрыв Крымского моста 8 октября «началом».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано»,— написал в Twitter Подоляк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в "Фейсбуке".

Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро ("Happy Birthday, Mr. President") совмещено с кадрами горящего Крымского моста.

Над роликом Данилов написал только "Доброе утро, Украина"

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, в 6:07 на мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста и загорелся железнодорожный состав с цистернами с топливом.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по факту происшествия на Крымском посту возбуждено уголовное дело.

"По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики", - говорится в сообщении.