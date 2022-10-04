Последнее обновление: 04.10.2022 19:41

Британская разведка сочла успешным продолжение наступления Украины

По оценке британской военной разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

На северо-востоке в Харьковской области Украина сейчас консолидировала значительную часть территории к востоку от реки Оскол, говорится в ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании.

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено тем, что передовые украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, которую Россия официально аннексировала в пятницу в числе других четырех регионов Украины, сказано в отчете, передает BBC.

В Луганской области украинские соединения продвинулись на глубину до 20 км к российской полосе обороны в сторону города Сватово - важного узла снабжения. Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово - Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению подразделений на востоке Украины.

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