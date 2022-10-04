Арестович объяснил "шизу" Маска

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович весьма своеобразно прокомментировал предложения миллиардера Илона Маска по поводу прекращения войны в Украине, показавшие, что у Маска куда лучше получается быть инженером чем политологом.

"Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые питают странные мысли такого рода. А во-вторых, на западе есть тренд против насилия и непричинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них "трах-тибе-дохов": астрологов, гуру и подобных. Люди, подобные Маску, склонны этим болеть", - сказал Арестович.

Видимо уставший от космоса и электромобилей Маск неожиданно выступил с предложениями провести повторные референдумы на аннексированных украинских территориях под наблюдением ООН, предложив России уйти оттуда, если таковой будет воля народа (кто бы ему на пальцах объяснил, что ситуация на оккупированных территориях Украины заметно отличается от условий проведения референдумов на похожую тему в Шотландии и Каталонии).

Украине Макс предложил объявить нейтралитет, а также обеспечить водой Крым, который, по его утверждению, формально является частью России, как это было с 1983 года (пока Хрущев не совершил ошибку). (Кто бы рассказал Маску про ошибку с Аляской, а сколько их, ошибок, вообще было допущено по итогам второй мировой войны. И что же в таком случае делать с Южными Курилами?)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что есть план получше: Украина освобождает свои территории, включая Крым, Россия демилитаризируется и лишается ядерного оружия, военные преступники идут под международный трибунал. А затем уточнил, предлагает ли Маск легитимизировать "референдумы", проведённые РФ на оккупированных территориях Украины.

"Нет, я предлагаю голосовать под (наблюдением) ООН (или выберите организацию или страну, которой больше всего доверяете)", - написал миллиардер.

Старший советник конгресса США Пол Массаро объяснил Маску, что мир между Украиной и Россией возможно при условии освобождения Украиной своей территории, деколонизации, демилитаризации и денуклеаризации России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на «шизу» миллиардера опросом подписчиков в Twitter, какой Илон Маск нравится им больше: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе совсем не дипломатичным язком отправил Маска вслед за русским военным кораблем.

На скандальный твит Маска ответил и президент Литвы Гитанас Науседа: «Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Так, к слову".

Маск пытался объяснить, что "Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную военную мобилизацию, если возникнет угроза Крыму. Число смертей с обеих сторон будет ужасающим".

Далее, он рассуждал, что "население России в три раза больше, чем Украины, поэтому победа для Украины маловероятна в случае тотальной войны» и "если вам есть дело до народа Украины, добивайтесь мира".

В ответ на комментарий одного из пользователей о том, что своими твитами он настроил против себя множество украинцев, Маск написал: "Вы думаете, что я хочу быть популярным. Мне до этого нет дела. Но мне есть дело до того, что миллионы людей умрут зря за практически тот же результат".

Позже Макс отступил, заявив, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что массовая эскалация войны нанесет большой вред как Украине, так, возможно, и всему миру.

"Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около $80 млн. Наша поддержка России составляет $0. Понятно, что мы за Украину", - написал он.