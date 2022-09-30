Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Путин подписал договор об аннексии украинских территорий

Путин и "главы" оккупированных территорий Украины подписали договор о вхождении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. Теперь Госдума России должна ратифицировать договор, после чего свое одобрение должен дать Совет Федерации. Нет сомнений, что голосование в обоих органах будет чисто номинальным.

Последний этап процедуры предусматривает подписание соответствующего закона российским президентом Владимиром Путиным.

Подобная церемония в Георгиевском зале состоялась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и Севастополь.

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