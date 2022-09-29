Россия отвела 80% войск от границ с Финляндией и странами Балтии ради войны в Украине

Авторитетный журнал Foreign Policy сообщает со ссылкой за западных военных, что Россия отвела от своих границ с Финляндией и странами Балтии около 80% находившейся там группировки.

Как пишет издание, до вторжения в Украину в этом регионе находилось около 30 тыс. российских военнослужащих, но Москве пришлось направить на войну большинство из них, чтобы восполнить тяжелые потери.

В публикации цитируются два неназванных европейских сотрудника оборонных ведомств которые считают, что в районе Калининграда и балтийского региона осталось только около 6 тыс. российских военных. Это число может измениться в результате объявленной в России мобилизации, но призванные на службу резервисты, вероятно, будут плохо обучены и снаряжены, пишут журналисты Foreign Policy.

"Передислокация из этого региона за последние семь месяцев была очень значительной, - сказал изданию неназванный военный чиновник одной из скандинавских стран. – Россия многие десятилетия держала около нас сухопутную группировку, которая сейчас практически испарилась".

При этом чиновник отметил, что Россия по-прежнему сохраняет в регионе мощное воздушное присутствие, и от украинской войны практически не пострадал Северный флот, который издание называет "жемчужиной российской морской мощи". Но Москва перемещает из региона некоторую другую военную технику, в том числе системы ПВО и ракеты, расположенные около Санкт-Петербурга. Об этом недавно сообщал финский общественный вещатель Yle, отмечает BBC.

Как пишет Foreign Policy, значительное число военнослужащих, которые были переброшены из региона Балтии на украинский фронт, принадлежали к 6-й общевойсковой армии, которая в обычное время отвечает за защиту границ России со странами Балтии и Финляндии. В Украине же этой армии поручили воевать в Харьковской области, где недавно российские силы потерпели серьезное поражение.

"Передислокация сухопутных войск была необходима из-за катастрофической нехватки обученных военных", - написал изданию Харри Охра-ахо, бывший глава финской военной разведки, который сейчас является советником министерства обороны страны. – К угрозе со стороны НАТО это не имеет никакого отношения. В реальности этой угрозы не было, она существовала только в риторике российских лидеров".

При этом действующие и бывшие сотрудники европейских оборонных ведомств сказали Foreign Policy, что в долгосрочной перспективе Россия представляет угрозу региону, в особенности небольшим странам Балтии. Они ожидают, что вне зависимости от результата войны в Украине Москва восстановит свой военный потенциал в Западном военном округе.

"Сегодня российская угроза Балтии не та, что была год назад, поскольку армия РФ в очень значительной степени потеряла боеспособность, - сказал изданию Джим Таунсенд из американского аналитического центра Center for a New American Security. – Но небольшие страны Балтии не могут себе позволить расслабиться только потому, что Россия сейчас не показывает себя хорошо".