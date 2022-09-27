Последнее обновление: 27.09.2022 13:09

Песков ушел от ответа на вопрос о создании Крымского округа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если будут приняты какие-то решения, касающиеся создания нового федерального округа, Кремль об этом проинформирует СМИ.

"Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос, правда ли, что в России будет создан Крымский федеральный округ после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и что его возглавит экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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