Комиссия по расследованиям ООН подтвердила военные преступления РФ в Украине

Независимая международная комиссия ООН в пятницу заявила, что нашла доказательства совершения военных преступлений после вторжения России в Украину.

Команда экспертов комиссии в пятницу представила в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека выводы, собранные после следствия в четырех украинских областях, сообщает агентство АР.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине - независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

Эксперты комиссии сейчас сосредоточили свои действия в четырех освобожденных от российских оккупантов областях - Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской.

Представляя свои самые широкие выводы на сегодня, они цитировали свидетельства бывших пленных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах и выражали серьезную обеспокоенность по поводу казней в четырех областях.

"Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили. Сейчас комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и поселках", - сказал председатель следственной комиссии Эрик Мосе Совету ООН по правам человека.

Он отметил, что его команда получила и задокументировала "достоверные обвинения по многим другим случаям казней".

Во время 10-дневной июньской поездки в Украину его команда посетила, в частности, Бучу, а затем еще 26 городов и поселков, а также могилы и центры заключения и пыток. Следователи опросили более 150 потерпевших и свидетелей и встретились с группами защиты интересов и чиновниками, сказал Мосе.

"На основании собранных комиссией доказательств она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", - сказал он, впрочем, не уточнив, какая сторона ответственна за содеянное.

Мосе подчеркнул, что неустановленное количество российских солдат были замечены в совершении преступлений сексуального или гендерного насилия, жертвами которого были люди в возрасте от 4 до 82 лет.

По его словам, команда также исследовала два случая жестокого обращения с российскими солдатами со стороны украинских военных.

Комиссия планирует постепенно расширять свое расследование, охватывая утверждения о фильтрационных лагерях для удержания или депортации людей, принудительное перемещение людей и утверждения об ускоренном усыновлении детей.