Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

Зеленский: В случае аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение России присоединить временно оккупированные территории Украины на основании так называемых "референдумов" будет означать закрытие любых переговоров с Москвой.

Об этом Зеленский заявил в своем выступлении на Совете Безопасности ООН во вторник.

"(Аннексия) - это попытка украсть территорию другого государства. Это попытка стереть нормы международного права. И это очень циничная попытка принудить мужчин на оккупированной территории Украины к мобилизации в российскую армию, чтобы бросить их воевать против своей же родины!" - подчеркнул глава государства.

По его словам, существует только один путь предотвратить такие действия России: исключить ее из всех международных организаций (или приостановить членство) - в частности лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето; усилить санкции во всех сферах против Москвы; предоставить Украине всю необходимую финансовую и военную поддержку, а также юридически обязывающие гарантии безопасности.

"Я хочу, чтобы все это понимали. Признание Россией этих псевдореферендумов как будто нормальных, реализация так называемого "крымского сценария" и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России - не о чем говорить. Аннексия - это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас нужен от каждого государства мира", - подытожил Зеленский.

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