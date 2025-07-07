Почти 2000 авиарейсов были задержаны в России в прошедшие выходные

Транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атак украинских беспилотников, к утру понедельника, 7 июля, привел к задержке почти 2000 рейсов.

Как сообщила Росавиация, около 500 вылетов были отменены, а 88 рейсов ушли на запасные аэродромы.

Ограничения прежде всего затронули московский аэропорт Шереметьево, петербургский Пулково и нижегородский Чкалов.

В первой половине дня 7 июля, по данным Росавиации, вернулись к нормальной. В ведомстве заверили, что "авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне".

Несмотря на заявление о стабилизации, в понедельник утром задержки сохранялись. В Шереметьеве свыше 40 рейсов не вылетели вовремя. По словам очевидцев, в аэропорту много пассажиров, ожидающих вылета.

В Пулкове задержали больше сотни рейсов, еще восемь — отменены. Аэропорт планирует стабилизировать расписание до конца дня понедельника с частичным переносом рейсов на вторник, пишет РБК.

Нарушения в графике зафиксированы также в Челябинске и Екатеринбурге.

По оценкам источников "Коммерсанта" в отрасли, общий ущерб от коллапса может достичь 20 миллиардов рублей.