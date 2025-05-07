Авиакомпании в России массово задерживают и отменяют рейсы

Авиакомпании в РФ сообщают о возможных вынужденных задержках, отменах или объединении нескольких рейсов из-за ограничений, действующих в российских аэропортах.

В ночь на 7 мая из-за ограничений на прилет и вылет воздушных судов в ряде российских городов, в том числе Москве, Казани и Нижнем Новгороде, самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», - говорится в сообщении группы «Аэрофлот».

Из-за временных ограничений 12 рейсов «Уральских авиалиний» вынужденно приземлились на запасных аэродромах, 17 рейсов были задержаны. Как сообщила авиакомпания, в настоящий момент самолеты отправляются «по фактической ситуации».

В авиакомпании NordStar сообщили о переносе вылетов шести рейсов и рекомендовали следить за официальной информацией перевозчика.

Авиакомпания Nordwind предупредила о задержке рейсов в Казань и из Казани. Рейс из Томска в Казань направили на запасной аэродром.

«Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — пообещали в Nordwind.

Сегодня в 9:10 временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов продолжали действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска и Кирова, сообщает Росавиация.

Как известно, ограничения в российских аэропортах вводятся из-за угроз атаки беспилотников.