Швеция и Дания тоже начали проверять российские танкеры

Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море. Об этом пишет enkorr.ua со ссылкой на Foreign Policy.

Таким образом государства пытаются сдержать деятельность так называемого теневого флота России.

Суда без подтвержденной страховки могут быть включены в черные списки США, Великобритании и ЕС, что дополнительно ограничивает способность кремля обходить санкции в энергетическом секторе и финансировать агрессию против Украины.

"Если мы ищем настоящую проблему, то это те, кто не хочет показывать свои документы", - отметила Кристина Сиг, профессор морского права Южного университета Дании.

"Теневой" флот РФ в основном состоит из старых танкеров с сомнительной страховкой. Часто они оформлены на подставные иностранные компании, ходят под "удобными" флагами и избегают лоцманских услуг при прохождении узких проливов.

Швеция и Дания опасаются, что такие суда могут вызвать масштабные разливы нефти в Балтийском море, а также - согласно подозрениям - используются Москвой для диверсий, в частности повреждения подводных кабелей.

Евросоюз 20 мая ввел санкции против российской страховой компании ТСК, в частности из-за выдачи страховок судам из "теневого" флота. По словам Сиг, эта мера может сдержать осторожных судовладельцев, но рискованные игроки остаются угрозой, особенно учитывая экологические последствия.

"Теневой" флот РФ уже выглядит как монстр, созданный собственноручно", - добавила эксперт.

Именно поэтому Дания, Швеция и Германия в течение последнего года перешли к более агрессивному толкованию морского права, хотя еще недавно это считалось юридически рискованным шагом, ведь формально может ограничивать свободу судоходства в международных водах.

На конец 2024 года теневой флот стал основным каналом экспорта сырой нефти из РФ в Индию и Китай. Чтобы уменьшить масштабы обхода санкций, США, ЕС и Великобритания регулярно вносят танкеры в черные списки. В 17-м пакете санкций ЕС было зафиксировано 340 таких судов, а в 18-м количество может вырасти до как минимум 400. В целом вместе с более 300 судами, санкционированными США и Великобританией, более 10% мирового танкерного флота находится под санкционным надзором.

На этом фоне в июне доходы РФ от нефти и газа впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей - до 494,8 млрд.

Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь-июнь 2025 года российский бюджет получил 4,73 трлн рублей нефтегазовых поступлений - на 18% меньше, чем за первое полугодие 2024 года.