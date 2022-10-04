Совет Федерации РФ одобрил аннексию частично оккупированных регионов Украины

Совет Федерации вслед за Госдумой РФ ратифицировал четыре договора о присоединении к России частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Решение было принято единогласно. В Госдуме одобрили аннексию украинских территорий накануне, а в воскресенье это на экстренном заседании сделал Конституционный суд России, передает BBC.

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Россией же "референдумов". На них, по заявлениям российских властей, большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

На данный момент ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими войсками полностью.