Крымский мост горит после взрыва

На Крымском мосту, соединяющем территорию РФ с аннексированным Крымом, горит железнодорожный состав, состоящий из цистерн с нефтепродуктами, обвален пролет автомобильной части моста, свидетельствуют видео, публикуемые в соцсетях.

Движение через мост перекрыто, власти готовят паромную переправу. Утверждается, что на мосту около 6-ти утра произошел взрыв.

Пресс-служба "Крымской железной дороги" сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее такую же версию произошедшего на мосту высказал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.