Последнее обновление: 18.08.2022 20:20

Число жертв ракетного удара по Харькову выросло до 17 человек

В Харькове при разборе завалов, оставшихся после российских ракетных обстрелов вечером в среду и утром в четверг, нашли еще семь тел, сообщил глава харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека", - написал он.

Также Синегубов сообщил о двоих погибших в городе Краснограде Харьковской области.

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