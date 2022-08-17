Зеленский призывает жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении призвал жителей аннексированного Россией Крыма не приближаться к российским военным объектам из-за угроз взрывов.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которая временно занята оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", - сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что цели ВСУ в Крыму - это военная инфраструктура россиян, склады боеприпасов, стоянки техники и командные пункты.