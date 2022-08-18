США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

США намерены добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорится в сообщении госдепартамента США о телефонном разговоре Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "госсекретарь осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее", кроме того, Блинкен "похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах", - передает Интерфакс.

В Госдепе добавили, что в ходе беседы были затронуты вопросы "продолжающейся поддержки США оборонных потребностей Украины". Блинкен "проинформировал Кулебу о поставках США помощи в области безопасности".

Стороны также обсудили планы Киева по проведению второго саммита "Крымской платформы" 23 августа и Дня независимости 24 августа.