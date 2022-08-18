Не менее 8 человек погибли в результате российских ракетных ударов по Харькову

В Харькове в результате ночных российских ударов погибли восемь человек, еще двое погибших в Краснограде, сообщают власти Харьковской области.

Ночью, по данным ГСЧС, Россия осуществила ракетные обстрелы по Салтовскому, Холодногорскому и Слободскому районам города Харькова, а также Красноградскому району области.

В результате обстрелов были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, общежитие и здание культуры, передает УНН.

"Подразделения ГСЧС привлекались для ликвидации пожара на площади около 4 тысяч квадратных метров в доме культуры Холодногорского района Харькова, а также в трехэтажном жилом доме Салтовского района города Харькова (7 человек погибло и 17 пострадало). В Слободском районе Харькова произошло частичное разрушение четырехэтажного здания общежития и здания трамвайного депо. По предварительным данным, погиб 1 человек", - сообщили в ГСЧС.

В Слободском районе, согласно сообщению, 8 человек, из них 2 детей удалось спасти. Пожара не было.

Также в городе Краснограде были разрушены 3 жилых дома и 12 зданий повреждены. По предварительным данным, в результате обстрелов погибли 2 человека. 3 человек, включая одного ребенка, удалось спасти. Пожара не было.