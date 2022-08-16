Последнее обновление: 16.08.2022 13:04

В Крыму взорван склад боеприпасов под Джанкоем

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприпасов.

«Склад боеприсов горит на севере Крыма в селе Майское. Из-за огня сдетонировали снаряды. По нашей информации, полыхать начало около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров, специалисты планируют эвакуировать жителей близстоящих домов», - говорится в сообщении Mash.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция. В силовых структурах оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

На появившихся в сети видео видны многочисленные столбы дома и очаги пожаров.

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