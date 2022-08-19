Путин проигрывает информационную войну против Украины - глава разведки Британии

Руководитель британской разведки Джереми Флемминг считает, что за эти полгода войны Россия не смогла получить преимущество над Украиной в киберпространстве и проигрывает информационную войну, но и предостерегает, что пока не везде в мире.

В своей колонке в The Economist, Флемминг отмечает, что изначально и Россия, и Украина хорошо понимали, что одним из важных измерений войны, кроме непосредственно поля боя, является информационное – борьба за влияние и свои нарративы. "Настолько же, насколько это варварская и разрушительная война, это также очень современная цифровая и кибер-война", - пишет он.

По его словам, с первоначальными планами атак России в цифровом и информационном пространстве с самого начала начались неудачи. "Атакующие киберсредства, которые они применили, были безответственными и неизбирательными. Информационные операции оказались неуклюжими и перебивались публикацией информации разведок. А попытки российских военных разрушить цифровую инфраструктуру Украины и сеять раздор через цифровые средства наткнулись на устойчивое, профессиональное и эффективное сопротивление украинских специалистов", - отмечает Флемминг.

Он очень высоко оценивает киберсопротивление Украины и пишет, что, возможно, это была "самая эффективная защитная кибердеятельность в истории".

"Работая под постоянным давлением, противодействуя очень сильному противнику, команда специалистов отрасли, специалистов разведки, служб безопасности и иногда обычных граждан работали бок о бок, чтобы предупреждать, реагировать и исправлять последствия. Эта оборона оказалась сильнее, чем ожидали в РФ. По иронии, их военная деятельность поспособствовала их же неудачам в киберпространстве - российские атаки выводили из строя сети, которые они же хотели инфицировать. Они подтолкнули украинцев к использованию альтернативных и более безопасных способов коммуникации, и это улучшило их устойчивость", - пишет Джереми Флемминг.

Часть колонки он посвящает тому, как союзники, среди которых и Британия, внесли свой вклад в то, чтобы сорвать планы России, и какие выводы сделали для себя из наблюдений за полгода войны.

"По состоянию на сегодняшний день президент Путин в целом проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Но хотя это причина для радостей, не стоит недооценивать влияние российской дезинформации в других странах мира", - пишет он, отмечая, что среди них в том числе - государства из самым многочисленным в мире населением.

"Это еще один фронт войны в Украине и его последствия будут ощутимы столько, сколько длится война. Мы должны противодействовать организованным государственным кампаниям дезинформации и позаботиться, что они не смогут приглушить международное возмущение действиями РФ", - отмечает Джереми Флемминг.