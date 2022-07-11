Швейцария заблокировала российские активы почти на 7 млрд. долларов

Швейцария к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), сообщает Прайм.

Информация о заморозке активов содержится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

"По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", — сообщили в ведомстве.

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом военной агрессии против Украины.