Последнее обновление: 20.03.2022 11:27

Зеленский просит швейцарские компании покинуть российский рынок

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видео обратился к швейцарским компаниям уйти из России.

"Сегодня обратился к народу Швейцарии. Это особое государство. Она не расталкивает локтями других на международной арене. Но когда говорит свое слово, то его слышат абсолютно все. Швейцария поддержала санкции против России, которые применил Европейский Союз. Это значит очень много для российской государственной машины. Для людей, которые привыкли, что власть-это деньги. А значит, это банки. А значит, Швейцария и другие страны, которые помогают сохранить капитал. Я благодарен Президенту и народу Швейцарии и их государству за то, что они искренни в поддержке нашей борьбы за жизнь и свободу. За то, что они не остались в стороне. И призвал их сделать еще несколько шагов.

Чтобы все швейцарские компании, которые еще не покинули российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против нашего государства не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии", - заявил Зеленский.

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