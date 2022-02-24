Последнее обновление: 24.02.2022 18:08

Швейцария заявила о санкциях против 336 депутатов и трех банков России

Швейцария объявила о финансовых санкциях в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, а также в отношении ряда российских бизнесменов.

Об этом заявил президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис, передает РБК.

Он напомнил, что ЕС объявил о введении санкций против трех банков и против 336 депутатов Госдумы, нескольких членов правительства и военнослужащих России, а также бизнесменов.

«Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в это постановление в виде мер по предотвращению обхода. Ужесточаются отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, санкционированных ЕС, в основном принимается», — говорится в сообщении.

Кассис напомнил, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году в Швейцарии вышло постановление о предотвращении обхода санкций ЕС против России. Занимая позицию нейтралитета, Швейцария тогда не принимала антироссийские санкции, но теперь страна «ужесточила свой ответ».

В санкционный список ЕС вошли более 350 фигурантов. В их числе глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИДа Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минэкономики Максим Решетников.

Под санкции также попали более 300 депутатов Госдумы, в том числе вице-спикер Петр Толстой и Геннадий Зюганов. Помимо этого ограничения введены против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия».

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