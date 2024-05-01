Последнее обновление: 01.05.2024 23:19

США: Россия использовала запрещенное химическое оружие против ВС Украины

Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

Россия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков (riot control agents), что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя", – говорится в сообщении Госдепа США.

Отмечая пренебрежение Россией своих обязательств в отношении запрета на использование химического оружия, США провели параллели с отравлением Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В связи с этим Госдеп США наложил санкции на Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского Минобороны, которые занимаются разработкой химического оружия.

Под санкции также попали четыре компании, причастные к программе химического оружия России.

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