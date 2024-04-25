Украина прекращает выдачу паспортов мужчинам 18-60 лет за границей

Украинское правительство запретило выдавать паспорта гражданина Украины или загранпаспорта мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом.

В соответствии с постановлением кабинета министров, эти документы теперь можно получить только в территориальном органе или подразделении миграционной службы.

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе / территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется», — говорится в комментарии.

Эти меры введены в условиях нехватки личного состава в украинской армии. Они не распространяются на мужчин в возрасте 18-60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время действия военного положения.