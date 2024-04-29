Грузинские дипломаты выступили против антизападного разворота страны

Грузинские дипломаты выступили с заявлением, в котором говорится, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии и руководство страны отдаляет грузинский народ от ЕС.

Соответствующее заявление подписали 57 дипломатов Грузии. Среди подписантов – экс-глава МИД Давид Бакрадзе, дипломатический представитель Грузии Георгий Бокерия, бывший посол Константин Габашвили, экс-министр Григол Вашадзе, экс-посол Иване Мачавариани и другие.

Дипломаты отметили, что "Грузинская мечта" непосредственно атакует главных международных партнеров Грузии – США и Евросоюз, что ослабляет страну и противоречит национальным интересам и конституции.

"Наша страна много раз оказывалась на распутье важных решений, но никогда еще не было так ясно и морально обосновано, где сегодня правильный путь", – заявили дипломаты.

"Каскад решений, принятых "Грузинской мечтой", вполне очевидно развернул внешнеполитический курс страны на 180 градусов. Сегодня правительство Грузии настаивает на том, что оно не готово к вступлению в Европейский Союз, принимая законы, которые прямо противоречат выбранному Грузией курсу, воле подавляющего большинства населения и международным обязательствам. Это отделяет нас от ЕС", – говорится в заявлении.

Это происходит в то время, когда ЕС открыл Грузии двери для вступления и предоставил статус кандидата, и до начала переговоров о вступлении осталось сделать только девять шагов, отметили дипломаты.

"Путь европейской интеграции понятен, и "Грузинская мечта" сознательно свернула с этого пути", – добавляется в заявлении.

Единственный способ остановить эти изменения – всем патриотически настроенным людям поднять голос, зафиксировать протест и отреагировать на несправедливые законы или решения, считают дипломаты.