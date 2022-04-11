Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз

Молдавия и Грузия получили анкеты Еврокомиссии в ответ на заявления о принятии в Евросоюз.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску сообщил в соцсетях, что получил анкету на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Люксембурге 11 апреля.

Вархели там же и тогда же передал аналогичный опросник и министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили, передает Интерфакс.

По словам Попеску, после получения анкеты молдавский МИД и другие структуры ожидает несколько недель интенсивного труда. В анкете несколько тысяч вопросов.

"Ответы на эту анкету представят реальную ситуацию о готовности Молдавии к интеграции в Евросоюз, - написал вице-премьер. - Убежден, что вместе с правительственной командой и участвующими национальными учреждениями мы сможем успешно систематизировать всю необходимую информацию о функционировании государства, применении европейского законодательства и действующей политики. Шаг за шагом мы приближаемся к вступлению в Евросоюз".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник, что его страна в кратчайшие сроки представит в Брюссель заполненный опросник.

"Все те блага, тот прогресс, который достигнут за последние годы в отношениях с ЕС - это заслуга именно наших властей, правящей партии, начиная с оформления Соглашения об ассоциации, а также свободная торговля, безвизовый режим, теперь официальная заявка о членстве, все это связано с "Грузинской мечтой". Я ожидаю, что у нас будет тесное сотрудничество с парламентом, другими заинтересованными сторонами, которые внесут вклад в этот процесс", - заявил он.

По сведениям грузинских СМИ, в вопроснике 40 страниц и 369 вопросов, на которые должно ответить руководство Грузии. После ответов вопрос о возможном членстве Грузии в ЕС будет рассмотрен на саммите организации в июне.