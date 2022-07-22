Президент Грузии обвинила свое правительство в «двойной игре» по поводу ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила свое правительство в том, что, заявляя о желании вступить в ЕС, оно не предпринимает для этого усилий и ведет «двойную игру».

«Я не знаю, до каких пор должна продолжаться эта какая-то двойная игра, что мы как бы хотим идти к Евросоюзу, хотим получить то, что называется статус кандидата, который получили Украина и Молдова. В это же время мы не только не делаем то, что необходимо сделать, 12 пунктов… мы делаем противоположные шаги. Начиная с того, что выбросили документ Шарля Мишеля (план президент Евросовета, направленный на деполяризацию в Грузии), аннулировали все шаги, предпринятые в течение года, довольно грубо отказались от кредита ЕС», - заявила Зурабишвили, которую цитируют грузинские СМИ.

По ее словам, «все очень хорошо видят, что идет антизападная риторика в то время, когда в отношении России — тишина».

Президент также напомнила и другие шаги властей, которые были приняты в ускоренном порядке и вызвали острую критику на западе: назначение судей, упразднение должности Госинспектора.

«Любой шаг, предпринятый за этот последний год, негативно оценивается со стороны ЕС. И вместе с тем идет невероятная риторика, то есть мы слышим бесконечные нападки на европарламентариев», — подчеркнула Зурабишвили.