Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

ЕС призывает Грузию отозвать закон об "иноагентах"

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал грузинских чиновников принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии и отозвать скандальный закон об "иноагентах".

Глава дипломатии ЕС напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно рекомендовала Грузии отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.

"Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии", – отметил Боррель.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.

Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки". "Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, преодолев президентское вето.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование