Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

На голосовании в Совете безопасности ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

За документ проголосовали 13 из 15 стран. Китай от голосования воздержался.

Текст резолюции состоит из восьми пунктов, в одном из которых содержится запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом.

Положение о запрете на размещение ядерного оружия на орбите было закреплено в Договоре о космосе 1967 года, участниками которого являются 114 государств (включая страны—постоянные члены Совбеза). При этом запрета на разработку подобного оружия в документе не было. В резолюции также призывают страны ООН, не подписавшие Договор о космосе, присоединиться к нему.

Представитель РФ объяснил вето тем, что США отказались внести в текст резолюции пункт, предложенный Россией и Китаем, об отказе от размещения в космосе любых других вооружений.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя вето РФ, отметил, что предложенная резолюция призвала бы все государства-члены не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на космическую орбиту.

"Вывод государством-участником ядерного оружия на орбиту не только нарушил бы Договор о космосе, но и поставил бы под угрозу жизненно важные коммуникационные, научные, метеорологические, сельскохозяйственные, коммерческие и национальные службы безопасности, которые все спутники предоставляют обществу во всем мире", – говорится в заявлении Салливана.

Он напомнил, что у США есть данные о том, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", – резюмировал он.