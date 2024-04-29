Столтенберг назвал передача Украине «Патриотов» приоритетом для НАТО

Вопрос о передаче Украине американских систем ПВО Patriot на данный момент является приоритетным для НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Наш приоритет — передача Patriot», — сказал он на брифинге с президентом Зеленским в ходе визита в Киев.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужны не только Patriot, но и другие системы, например, NASAMS. «Требуется эшелонированная система ПВО», — отметил Столтенберг.

Президент Зеленский, со своей стороны, сказал, что получил заверения от западных партнеров в том, что в процессе поставки ракет для систем Patriot задержек не будет.

«Что касается количества ракет к «Патриотам», то в этом вопросе мы действительно ожидаем позитива. Слава Богу, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО мы получили заверение, что в процессе задержек не будет», — подчеркнул Зеленский.

По поводу поставок дополнительных систем Patriot в Украину Зеленский сказал, что «пока нет конкретики, которую мы ожидаем от партнеров». «Есть первые шаги», — добавил он.