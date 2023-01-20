Зеленский просит у Запада истребители F-16

Президент Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей - это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", - сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.

Но, по его словам, время остается российским оружием. "Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием", - подчеркнул он.

Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайне предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.

"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу", - заявил Зеленский.

Ранее, правительство Нидерландов заявило о потенциальной готовности обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу.