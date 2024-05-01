Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, игнорируя протесты

Парламент Грузии в среду проголосовал за закон об иностранном влиянии во втором чтении, сообщает BBC.

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 — это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и их сателлита, партии «Власть народа». В первом чтении за проект было подано столько же голосов.

У здания парламента Грузии сегодня собралось больше протестующих, чем накануне.

Группа протестующих пыталась расшатать ворота, которые ведут во двор парламентского комплекса, и на телевизионной трансляции было видно, как находящиеся изнутри сотрудники полиции распыляют перцовый газ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов, но при этом призвала их не провоцировать столкновения с полицией.

«Я слежу за вечерними событиями из дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента», — сказала Зурабишвили в видеообращении вечером в среду.