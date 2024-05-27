В Грузии прошла новая масштабная акция протеста против закона об «иноагентах»

В воскресенье в Тбилиси прошел масштабный Марш свободы ко Дню независимости Грузии, во время которого протестовали против принятия закона об "иноагентах".

Участники акции с флагами Грузии и Евросоюза направились от здания филармонии до Парка Ваке, который расположен в центре столицы. В шествии приняли участие студенты, преподаватели, политики, представители НПО, а также представители культуры и других сфер.

Демонстранты зажгли фонарики на мобильных телефонах и скандировали: "Нет — российскому закону!" и "Нет — российскому режиму!".

Участники марша выступили против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а также заявили, что преодоление вето президента Грузии, наложенное на законопроект 18 мая, отделит Грузию от Европы.